Hangi ülkelerle uçuşlar durduruldu? Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Corona Virüsü dolayısıyla 9 ülkeyle uçak seferleri durdu
Corona Virüsü nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugün Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanları tarafından yapılan ortak basın toplantısı sonra tam 9 ülkeyle seferlerin durdurulduğu açıklandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren hangi ülkelerle seferler durdu?
İşte Bakan Turhan tarafından yapılan o açıklama:
- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor.
- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.
- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.
- Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.
- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.
- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.
- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.
- Kara yolunda ülkemizde ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.