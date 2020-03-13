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13.03.2020 - 22:58 |

Hangi ülkelerle uçuşlar durduruldu? Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Corona Virüsü dolayısıyla 9 ülkeyle uçak seferleri durdu

Corona Virüsü nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. Bugün Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanları tarafından yapılan ortak basın toplantısı sonra tam 9 ülkeyle seferlerin durdurulduğu açıklandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren hangi ülkelerle seferler durdu?

Hangi ülkelerle uçuşlar durduruldu? Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Corona Virüsü dolayısıyla 9 ülkeyle uçak seferleri durdu

İşte Bakan Turhan tarafından yapılan o açıklama:


- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. 

- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.

- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.

 - Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik. 

- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.

- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.

- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.

 - Kara yolunda ülkemizde ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.

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