Hangi ülkelerle uçuşlar durduruldu? Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı: Corona Virüsü dolayısıyla 9 ülkeyle uçak seferleri durdu

İşte Bakan Turhan tarafından yapılan o açıklama:





- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor.



- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.



- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.



- Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.



- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.



- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.



- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.



- Kara yolunda ülkemizde ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.