MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hangisi Anadolu hisarının tarihteki adlarından biridir? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
04.05.2020 - 21:19 |

Hangisi Anadolu hisarının tarihteki adlarından biridir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangisi Anadolu hisarının tarihteki adlarından biridir

Hangisi Anadolu hisarının tarihteki adlarından biridir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangisi Anadolu hisarının tarihteki adlarından biridir;




 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YKS, 27-28 Haziran LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacaktır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi film serisinin tamamı Yeni Zelanda'da çevrilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Hangi film serisinin tamamı Yeni Zelanda'da çevrilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Feraset sahibi olmak ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster

Feraset sahibi olmak ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber