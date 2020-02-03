Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? Kim Miliyoner Olmak ister

Kim Milyoner Olmak yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. Bu akşam yarışmada ilginç bir soru soruldu. İşte o soru: Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soru ve cevabı şöyle: Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?



A İMECE (DOĞRU CEVAP)



B RASAT



C TÜRKSAT 4B



D GÖKTÜRK 2







