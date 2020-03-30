MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hangisi üflemeli bir çalgı değildir? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
30.03.2020 - 20:59 |

Hangisi üflemeli bir çalgı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangisi üflemeli bir çalgı değildir

Hangisi üflemeli bir çalgı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangisi üflemeli bir çalgı değildir?

Fagot
Ney
Obua
Bendir (doğru cevap)





 

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'Evde kal' çağrısına destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı film ile duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu açıklandı (30 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi rakamlar

Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı grafik tablosu açıklandı (30 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan resmi rakamlar

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Yasak Elma neden yok? Neden yayınlanmıyor?

Yasak Elma neden yok? Neden yayınlanmıyor?

Sıradaki Haber