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28.03.2020 - 23:09 |

Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?sorusu yöneltildi. Peki Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?sorusu yöneltildi. Peki Hangisi uygunsuzca yerli yersiz gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

A- Zırt Pırt

B- Zırt Fırt

C- Zırt Tırt

D- Zırt Zırt

Doğru cevap: Zırt Tırt

    İstanbul'da corona virüs tedbirleriİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya bir açıklama daha yaparak, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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