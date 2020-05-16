‘Hanım ağa’ya gözaltı

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında “Hanım ağa” lakaplı eski polis Güniz Akkuş’un da bulunduğu öğrenildi. Akkuş’un çete elebaşı Sedat Peker’i tehdit ettiği ve sosyal medyada bu tehdit videosunu paylaştığı belirlenirken, gözaltına alınanlar arasında bulunan Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y. isimli şahısların ise bazı çete elebaşları lehinde övgüler yayınladığı öğrenildi.

Operasyonlarda beş tabanca, yedi şarjör, 124 mermi, iki kasatura, iki bıçak, üzerinde Sedat Peker yazılı iki tarihi değeri olan bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk Ç., Zafer Ç. ile Ali Y. adli kontrolle, Nihat K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.