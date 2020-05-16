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16.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

‘Hanım ağa’ya gözaltı

İstanbul merkezli sekiz ilde dün sabah düzenlenen operasyonda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

‘Hanım ağa’ya gözaltı
FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında “Hanım ağa” lakaplı eski polis Güniz Akkuş’un da bulunduğu öğrenildi. Akkuş’un çete elebaşı Sedat Peker’i tehdit ettiği ve sosyal medyada bu tehdit videosunu paylaştığı belirlenirken, gözaltına alınanlar arasında bulunan Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y. isimli şahısların ise bazı çete elebaşları lehinde övgüler yayınladığı öğrenildi.

Operasyonlarda beş tabanca, yedi şarjör, 124 mermi, iki kasatura, iki bıçak, üzerinde Sedat Peker yazılı iki tarihi değeri olan bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk Ç., Zafer Ç. ile Ali Y. adli kontrolle, Nihat K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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