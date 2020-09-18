Hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü akrabasının evinde çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.G.Ç.’nin Bergama'da akrabalarının yanında olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda, R.G.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.G.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.