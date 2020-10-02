Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Tuğba Keleş (35) arkadaşlık teklifini reddettiği gerekçesiyle eski öğretmen, sabıkalı Erdoğan Küpeli (46) tarafından kasiyer olarak çalıştığı markette dün tabancayla öldürüldü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Küpeli’nin, Hataylı Gülay Mübarek’i sosyal medyadan sistematik şekilde taciz ve tehditten 8.5 yıl hapse çarptırıldığı, ancak cezası onanmadığı için tutuklanmadığı öğrenildi.

Suç makinesi

Hayati tehlikesi süren zanlıyla ilgili incelemede sabıka kaydının kabarık olduğu belirlendi. 2016’da Hatay’da oturan Gülay Mübarek’i (29) sosyal medyadan taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Küpeli’nin daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli mesajları nedeniyle tutuklandığı tespit edildi.

11 ay sonra

Tehdit ve şantajlarıyla hayatını kâbusa çevirdiği Gülay Mübarek’in 3 yıl boyunca verdiği hukuk mücadelesinin ardından Kasım 2019’da 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, ancak cezası onanmadığı için tutuklanmayan Küpeli, 11 ay sonra Tuğba Keleş’i katletti. Küpeli, tabancayla Tuğba Keleş’in çalıştığı markete gidip, Keleş’i başından vurdu. Bir çocuk annesi Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keleş hayatını kaybederken, zanlı Küpeli’nin hayati tehlikesi sürüyor. Tuğba Keleş’in tacizlerinden rahatsız olduğu için şikayette bulunup katil zanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

‘Ben bu adam katil dedim’

Adanalı Tuğba Keleş’in öldürülmeden bir ay önce bir dönem kendisiyle aynı durumda olan Hataylı Gülay Mübarek’e ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Genç kadının yardım isteyen mesajlarını sosyal medyadan paylaşan Mübarek, “Erdoğan Küpeli’nin vurduğu Tuğba 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğundum ki dm görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından bana ulaşmaya çalıştı, biz bugün konuşacaktık Tuğba ile. Konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık. Tuğba bugün vuruldu, Erdoğan Küpeli vurdu onu” ifadelerini kullandı.

‘Buluşacaktık’

Mübarek, başka bir paylaşımında da, “Tuğba öldü yarım kaldı her şey, saat 7’de konuşacaktık, bana anlatacaktı, çare olacaktık birbirimize. Tuğba tehdit ve taciz edildiğini söyleyip şikâyetçi olmuş. Ama yine gereği yapılmamış #İstanbulSözleşmesi uygulanmamış. Bu yüzden Tuğba öldürüldü. Katil sadece Erdoğan Küpeli değil” sözlerine yer verdi.

‘Beni de vuracaktı’

Tepkisini Twitter’dan dile getiren Mübarek şu ifadeleri kullandı: “Ben söyledim bu adam katil dedim. Beni öldürmeye geldi

4 sefer dedim. 4 sene içinde 5 kere ev değiştirdim ben. Bu adam beni bulsaydı beni de vuracaktı. Yaşıyor olmamın tek sebebi sadece şans. Tuğba’yı vurdu ama katil Erdoğan Küpeli. Tutuklamak için yeterlidir umarım. Bu erkeği hatırlıyor musunuz? Bana iftiracı diyen Erdoğan Küpeli bugün Tuğba Keleş’i öldürdü. Tehdit ve tacizden 8 yıl ceza alan biri tutuksuz dolaştı ve bu süre içerisinde de yine bir kadını tehdit etti, bugün de öldürdü. Tuğba’nın birçok katili var. 4 yıl boyunca mücadele etmediğim alan ve kişi kalmadı. Dünyayı alıyorsun karşına, tırnaklarınla kazıya kazıya ceza aldırıyorsun ama hukuk sana diyor ki sen biraz daha dışarda kal, bak bakayım taciz edecek, vuracak kadın kalmış mı?”