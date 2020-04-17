Harun Tan kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın oğlu Pars Tan neden hayatını kaybetti?

HARUN TAN KİMDİR?



Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan’dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan’ın oğludur.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi’nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.

Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

Harun Tan ve Ebru Şallı'nın çocuklarının ismi Beren ve Pars'tır.



HARUN TAN'IN OĞLU PARS NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.