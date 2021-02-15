15.02.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara
Haşdi Şabi güçleri Sincar’a konuşlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekât olasılığına karşı Irak’ta tartışmalı bölgeler arasında bulunan Suriye sınır hattındaki Sincar’a 10 bin Haşdi Şabi mensubu konuşlandırıldı.
NAMIK DURUKAN Ankara
Musul’un yanı sıra Şii kentleri Necef ve Kerbela’dan getirilen ve sayıları 9 ile 10 bin olarak açıklanan üç tugaydan Bedir güçleri 2’inci Tugayı ilçenin doğusuna, 23’üncü Tugay batıya, 14’üncü Tugay ise Sincar Dağı’na konuşlandırıldı. Olası TSK operasyonuna karşı da tatbikata başladı. Bu çerçevede kuvvetlerin sahadaki manevra kabiliyeti test edildi. Haşdi Şabi askeri sorumlusu Hal Ali, TSK’nın olası harekâtına karşı hazırlıklı olmaları yönünde Irak yönetimi tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.