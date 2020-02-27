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27.02.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Haseki’de korona hazırlığı

Sağlık Bakanlığının koronavirüsü ihtimaline karşı referans hastane ilan ettiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina hazırlıkları başladı.

Haseki’de korona hazırlığı
GÖKHAN KAM İstanbul

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü ihtimaline karşı karantina uygulaması yapılacak hastanelerin listesini geçen günlerde yayımlamıştı. İstanbul’daki olası vakalar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina ortamında tedavi edilecek. Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise dün koronavirüs hazırlıkları vardı.

Yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği için birçok bölümü kapalı olan hastanenin yatan hasta katındaki eşyalar görevliler tarafından boşaltıldı. Odaların boşaltılmasının ardından karantina malzemelerinin katlara taşınacağı belirtildi. Binaya giriş çıkışlar yasaklanırken, görevliler virüs şüphesi taşıyan hastaların bu bölümlerde tedavi altına alınacağını kaydetti. 

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