‘Hasta imzası’ talimatı

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı reçete incelemelerinde Kovid-19 rehberinde belirtilen tedavi algoritmaları dışında bir takım farklı tedavilerin de uygulandığının görüldüğü belirtilen genelgede, hekimlere, korona tedavisinde kullanılan her ilaç için hasta veya hasta yakınına “bilgilendirilmiş hasta olur formu” imzalatmaları ve hastaların ilaca verdiği “olumsuz reaksiyonu”, Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) acilen rapor etmeleri istendi. Genelgede şunlar kaydedildi:



“Gerek yoğun bakım uygulamalarında gerekse de yatan hastaların tedavilerinde ve ayaktan takip edilen vakaların yönetiminde öncelikle bakanlığımızca yayımlanan ve belli aralıklarla güncellenen rehber ve algoritmaların takip edilmesi hastaların klinik seyirleri açısından önem arz etmektedir. Farklı uzmanlık dernekleri tarafından hazırlanan bir kısım kaynakların ve yine bazı ülkelerce takip edilen rehberlerin de zaman zaman kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Bu durumda da yine öncelikle Bilim Kurulu tarafından hazırlanıp bakanlığımızca yayımlanan rehberlerin klinikte hasta yaklaşımı için temel oluşturması standardizasyonun sağlanabilmesi açısından önemlidir.”

‘Prosedüre uyulsun’

Genelgede, Kovid-19 tedavisinde hiperimmun plazma ve kök hücre uygulamaları ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının da gündeme geldiği ifade edilirken, bakanlık ozon tedavisi, homeopati ve apiterapinin korona hastalarında uygulamasında izin prosedürlerine uyulmasını istedi.



Türkiye’de Kovid-19 tanısında bazı klinik araştırmalar yapıldığı da hatırlatılan genelgede, “Ülkemizde klinik araştırmaların yapılabilmesi için etik kurul onayının yanı sıra Sağlık Bakanlığı’ndan da izin alınması gerekmektedir. Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV dönem çalışmalar, biyoyararlanım / biyoeşdeğerlik çalışmaları ve gözlemsel çalışmalara ek olarak insanlar üzerinde yapılacak, doğrudan müdahale içeren ilaç dışı klinik araştırmaların yürütülebilmesi için de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin alınması gerekmektedir” denildi.