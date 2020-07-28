Hasta olduklarının farkında değiller

Dünyada her üç kişiden birinde, Türkiye’de ise erişkin yaş grubundan 2 milyondan fazla kişide görülen Hepatit B enfeksiyona karşı yol haritası açıklandı. Raporda, Türkiye’de Hepatit B’nin yayılımını durdurmak, hastalığın ilerlemesine engel olarak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede hepatit B eliminasyonunu sağlamak amacıyla atılması gereken adımlar açıklandı.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)tarafından hazırlanan “Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası”, online bir toplantı ile anlatıldı.

‘Planlar incelendi’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve VHSD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Türkiye’de iki milyon taşıyıcı olduğunun tahmin edildiğini belirtirek, “İki dernek olarak amacımız Hepatit B’nin kısa vadede yayılımını ve hastalığın ilerlemesiyle ortaya çıkacak hastalıkları durdurmak aynı zamanda da mümkün olan en az sayıya indirmek” dedi.

Rapor hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tabak, “Ana stratejilerimiz, farkındalık, bağışıklama, tarama, bulaşın azaltılması, tedaviye erişim, izleme-değerlendirme. Bunun için Türkiye ve dünyadaki mevcut stratejiler ve planlar incelendi, hekimlerle ön görüşmeler gerçekleştirildi. Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen çalıştaylar sonrasında da yol haritası oluşturuldu” diye anlattı.

‘Hastalığı bilmiyorlar’

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu da Türkiye’de 2 milyon Hepatit B ile enfekte olan kişi olduğunun tahmin edildiğini ama sadece 500 bininin hastalığından haberdar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “1.5 milyon kişi hastalığını bilmiyor ve aramızda yaşıyor. 1997’den beri her doğan aşılanıyor. Bu nüfus alanı içerisinde hastalığın görülme oranı binde 1. Ama bu tarihten önce doğan kişiler arasında görülme oranı yüzde 4. Bu da bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Biz bu tarihten önce doğan kişilerin merak etmesini ve en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmasını istiyoruz.”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TKAD Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman da bu yol haritasıyla Hepatit B konusunda duyarlılığın ve farkındalığın artmasının hedeflendiğini söyledi.

Risk grupları

Raporda risk grupları şöyle sıralandı:

Sağlık çalışanları ve stajer öğrenciler

Hemodiyaliz hastaları, solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları

Madde bağımlıları

Hepatit B taşıyıcılarının/hastalarının aile içi temaslılarından aşısız olanlar

HSsAG pozitif annelerin çocukları

Çok sayıda cinsel partneri olan ve seks işçileri ile cinsel ilişkide bulunan kişiler

Eşcinsel/biseksüel erkekler

Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler

Cezaevlerinde ve bulunan hükümlüler ve çalışanlar

Riskli diş tedavisi ve girişim öyküsü olanlar

Berberler-kuaförler, manikür ve pedikür yapan kişiler

Zihinsel engelli bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler

Güvenlik personeli

Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler

HBV sıklığının yüksek olduğu bölgelerden gelen göçmenler.