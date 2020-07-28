Hasta olduklarının farkında değiller
Yaklaşık 2 milyon kişide görülen Hepatit B’ye karşı yol haritası açıklandı. Prof. Kaymakoğlu, ‘1.5 milyon kişi hasta olduklarını bilmeden aramızda yaşıyor’ dedi
Dünyada her üç kişiden birinde, Türkiye’de ise erişkin yaş grubundan 2 milyondan fazla kişide görülen Hepatit B enfeksiyona karşı yol haritası açıklandı. Raporda, Türkiye’de Hepatit B’nin yayılımını durdurmak, hastalığın ilerlemesine engel olarak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede hepatit B eliminasyonunu sağlamak amacıyla atılması gereken adımlar açıklandı.
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)tarafından hazırlanan “Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası”, online bir toplantı ile anlatıldı.
‘Planlar incelendi’
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve VHSD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Türkiye’de iki milyon taşıyıcı olduğunun tahmin edildiğini belirtirek, “İki dernek olarak amacımız Hepatit B’nin kısa vadede yayılımını ve hastalığın ilerlemesiyle ortaya çıkacak hastalıkları durdurmak aynı zamanda da mümkün olan en az sayıya indirmek” dedi.
Rapor hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tabak, “Ana stratejilerimiz, farkındalık, bağışıklama, tarama, bulaşın azaltılması, tedaviye erişim, izleme-değerlendirme. Bunun için Türkiye ve dünyadaki mevcut stratejiler ve planlar incelendi, hekimlerle ön görüşmeler gerçekleştirildi. Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen çalıştaylar sonrasında da yol haritası oluşturuldu” diye anlattı.
‘Hastalığı bilmiyorlar’
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu da Türkiye’de 2 milyon Hepatit B ile enfekte olan kişi olduğunun tahmin edildiğini ama sadece 500 bininin hastalığından haberdar olduğunu belirterek, şunları söyledi: “1.5 milyon kişi hastalığını bilmiyor ve aramızda yaşıyor. 1997’den beri her doğan aşılanıyor. Bu nüfus alanı içerisinde hastalığın görülme oranı binde 1. Ama bu tarihten önce doğan kişiler arasında görülme oranı yüzde 4. Bu da bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor. Biz bu tarihten önce doğan kişilerin merak etmesini ve en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmasını istiyoruz.”
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TKAD Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman da bu yol haritasıyla Hepatit B konusunda duyarlılığın ve farkındalığın artmasının hedeflendiğini söyledi.
Risk grupları
Raporda risk grupları şöyle sıralandı:
Sağlık çalışanları ve stajer öğrenciler
Hemodiyaliz hastaları, solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları
Madde bağımlıları
Hepatit B taşıyıcılarının/hastalarının aile içi temaslılarından aşısız olanlar
HSsAG pozitif annelerin çocukları
Çok sayıda cinsel partneri olan ve seks işçileri ile cinsel ilişkide bulunan kişiler
Eşcinsel/biseksüel erkekler
Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler
Cezaevlerinde ve bulunan hükümlüler ve çalışanlar
Riskli diş tedavisi ve girişim öyküsü olanlar
Berberler-kuaförler, manikür ve pedikür yapan kişiler
Zihinsel engelli bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler
Güvenlik personeli
Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler
HBV sıklığının yüksek olduğu bölgelerden gelen göçmenler.