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19.05.2020 - 17:13 | | DHA

Hasta ziyareti sonrası corona şoku! 47 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede corona virüs testi pozitif çıkan Ö.S.'ye (63) geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı.

Hasta ziyareti sonrası corona şoku! 47 kişi karantinaya alındı

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ö.S.'ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 11 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen Ö.S., 3 gün sonra ise göğüs ağrısı çekip, öksürmeye başladı. Yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Ö.S.'ye yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Ö.S ., sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı. Çalışma sonunda, Ö.S.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 47 kişi karantinaya alındı.

Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları, İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Ö.S.'nin kullandığı araç da dezenfekte edildi.

 

 

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