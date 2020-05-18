Hastane inşaatında sona yaklaşıldı

Yoğun bakım ve servis odalarının bulunduğu bölümlerde inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hastanede kullanılacak elektronik ürünlerin yerleştirilmesine başlandı. Öte yandan hastanenin otopark ve bahçe peyzaj çalışmaları da devam ediyor.