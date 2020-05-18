18.05.2020 - 07:00 |
Hastane inşaatında sona yaklaşıldı
Yeşilköy ve Sancaktepe de yapımına 9 Nisan’da başlanan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak hastane inşaatlarında sona yaklaşıldı.
Yoğun bakım ve servis odalarının bulunduğu bölümlerde inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hastanede kullanılacak elektronik ürünlerin yerleştirilmesine başlandı. Öte yandan hastanenin otopark ve bahçe peyzaj çalışmaları da devam ediyor.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.