Denizli'de feci kaza! Hastane yolunda can verdi

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Denizli Karayolu Çivril kavşağı yakınında meydana geldi. Çal ilçesinden Denizli yönüne giden Ali Gürtekin’in kullandığı 43 KB 157 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Ayşe Gürtekin, camdan yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde, Ayşe Gürtekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Ali Gürtekin ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ali Gürtekin'in, annesini özel bir hastaneye tedaviye götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.