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04.07.2020 - 11:27 | | DHA

Hatalı sollama sonu oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatalı sollama sonu oldu

 Kaza, sabah saatlerinde D-750 karayolunun Bolu Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kadir Çibasmaz yönetimindeki 67 EC 375 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki şeritten sağlandığı yolda sollama yaparken, karşı yönden gelen Mustafa Mısırlıoğlu yönetimindeki 19 AF 430 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Çibasmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR şoförü Mısırlıoğlu ile yanındaki Mustafa Civelek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Çibasmaz'ın cansız bedeni de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Esrarengiz kuyuya yaklaşan ölüyor!Adana’nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesinde bulunan su kuyusunun çevresindeki tüm canlılar ölüyor. Kuyunun etrafında kuş, yengeç ve farklı böceklerin ölüleri hemen dikkat çekerken, mahalle sakinleri kaynayan suyun kapağını kapatarak yetkililerden tarihi dokunun korumasını ve kuyu suyunun araştırılmasını istedi.
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