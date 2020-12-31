Hatay Büyükşehir’den Vali Doğan’a HADO bilgilendirmesi

Hatay’ın en prestijli projelerinden olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesi projesinin temeli, Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 12 Haziran’da törenle atılmıştı.

Vali Doğan, törende yaptığı konuşmada “Çalışmalarımız tamamlandığında 2021 Eylül ayında burada uluslararası yelken yarışları yapılacak. Marinanın bir bölümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek olan deniz otobüsü seferleri başlayacak. Hatay’ın özlemle beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve KKTC’ye gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.