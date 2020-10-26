Hatay İskenderun nerede? Hatay patlamasının nedeni ne?

Son dakika Hayat'da patlama meydana geldi. İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamaın ardından patlamanın nedeni araştırılmaya başlandı.

PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

HATAY İSKENDERUN NEREDE?

İskenderun, Hatay'ın en büyük 2. ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir, bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır. MÖ 333 yılında, Büyük İskender’in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur.