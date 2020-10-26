26.10.2020 - 12:28 | | AA
Hatay'da 2 bin 40 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin bahçesinde 2 bin 40 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 40 litre sahte içki bulundu.
Gözaltına alınan ikamet sahibi emniyete götürüldü.
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