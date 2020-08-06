06.08.2020 - 18:41 | | AA
Hatay'da bir mahalleye corona virüs karantinası
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelce Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.
Antalya'da corona virüs denetimlerinden turistler de memnunİçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı. Denetimlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kente gelen turistlere yabancı dilde tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz bir aile, Antalya'da yapılan uygulamalardan memnun olduklarını kaydetti.