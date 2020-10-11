Hatay yangını neden çıktı, yangın sabotaj mı? Hatay yangınında son durum nedir?

Hatay'da çıkan yangın halen sürüyor. Belen ilçesinde çıkan ve kısa sürede çevre ilçelere de yayılan ve yerleşim alanlarını tehdit eden Hatay'daki yangının ardından AFAD bugün yaptığı açıklama ile 542 kişinin yerleşim yerlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada sabotaj ihtimali kapsamında gözaltıların olduğu açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli son yaptığı açıklamada henüz yangının kontrol altına aldık diyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebiliyoruz açıklamasında bulundu.

HATAY'DAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği belirtildi.

Yangının henüz söndürülemediği kaydedilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.