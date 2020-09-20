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20.09.2020 - 22:09 | | DHA

Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı

Suriye'den yasa dışı yoldan sınırı geçerek, Hatay'a giren terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu Mehmet Cüneyd, jandarma tarafından yakalandı.

Hatay'da DEAŞ üyesi yakalandı

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18.09.2020 tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'mızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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