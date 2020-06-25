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25.06.2020 - 15:58 | | DHA

Hatay’da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay'da, FETÖ/PDY operasyonunda, 'gaybubet evleri'ne yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Hatay’da 'gaybubet evi' operasyonu: 7 gözaltı


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Hassa ve İskenderun ilçelerinde, FETÖ/PDY üyelerinin 'gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Ekipler, evlere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Otomobil lastiğini bisikletine taktı, görenler şaşkına döndüMardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Nurullah Uğur, bisikletine otomobil lastiği taktı. Uğur'un bisikletini gören çevredeki vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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