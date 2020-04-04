Hatay'da ilaçlama uçağıyla corona virüse karşı dezenfektan sıkıldı!

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi. Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı. Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.