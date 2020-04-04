Hatay'da ilaçlama uçağıyla corona virüse karşı dezenfektan sıkıldı!

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslendi. Başkan yaptığı anonsta, Kovid-19 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur." ifadelerini kullandı. Daha sonra ilaçlama uçağıyla dezenfektan sıkıldı.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.