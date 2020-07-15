15.07.2020 - 12:22 | | DHA
Hatay’da köpeğe cinsel saldırıda bulunan adam gözaltına alındı!
Hatay’ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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