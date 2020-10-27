Hatay'da son durum! Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladı

Sağlık durumu iyi olan yaralı polis, hastanede tedaviye alındı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamaların ardından yaralanan Özel Harekat polisini hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'OMZUNDA TÜFEK VARDI, BİZİM SOKAĞA GİRDİ'

Terör operasyonu sırasında İskenderun'da meydana gelen ve 1 teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K., güvenlik güçlerine haber verdi. Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist bizim sokağımıza girdi. Omzunda tüfek vardı. Patlama sesinden yaklaşık 10 dakika sonra buraya girdi. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Neyse ki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALKIŞLADILAR

İskenderun'da ilk teröristin kendisini imha etmesinin ardından kaçan ikinci teröristin de güvenlik birimleri tarafından çıkan çatışmanın ardından etkisiz hale getirilmesiyle sokaklara inen vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Güvenlik güçlerini alkışlayan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek güvenlik güçlerine destek verdi. Çok sayıda vatanda ise evlerinin balkonlarına Türk bayrakları açtı.