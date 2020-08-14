14.08.2020 - 23:33 | | İHA
Hatay'da tarihi eser operasyonu! 6 kişi gözaltında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet insan heykeli ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Nardüzü Mahallesi Arsuz çevre yolu civarında içerisinde 6 kişi bulunan otomobili durdurarak araçta arama yaptı.
Aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.
Araçta bulunan yabancı uyruklu Ö.E.İ., A.K., M.K., M.K., W.A. ile R.B. adlı 6 zanlı gözaltına alındı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.