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18.10.2020 - 10:46 | | DHA

Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı

Hatay'da 8 gün önce çıkan, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde bazı mahallelere de sıçrayan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan orman yangınında bölgeye yakın noktadaki duvarda, 'Ne varsa yansın' yazısı tepki çekti.

Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan E.K. ve H.D. tutuklandı. Terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin çocukları inisiyatifi’nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret ettiği yangında mağdur olan vatandaşlar, terör örgütlerine tepki gösterdi.

Hataydaki yangın bölgesi yakınında Ne varsa yansın yazısı

'NE VARSA YANSIN'

Bölgedeki yangın sonrası küle dönen ormanlardaki acı manzara ortaya çıkarken, Belen ilçesi sınırlarında yerleşim yerlerine uzak bir bölgede bir duvarda, 'Ne varsa yansın' yazısı dikkat çekti. Vatandaşların bölgedeki gezintileri sırasında rastladığı duvar yazısı, tepki çekti. Yazının hala duvarda olduğu görüldü. Yazının kim ya da kimler tarafından yazıldığı araştırılıyor.

Hataydaki yangın bölgesi yakınında Ne varsa yansın yazısı

KÖTÜ MANZARA

3 ilçede etkisini gösteren yangın sonrası Hatay'da çevre yolu otoyol bağlantı yollarının bulunduğu yerlerde kötü manzara ortaya çıktı. Canlıların, ağaçların büyük zarar gördüğü yangın sonrası, araçların durmasının yasak olduğu yol kenarında sürücülerin attıkları cam şişeler dikkat çekti.

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