Hatice İsminin Anlamı Nedir? Hatice Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hatice yalnızca Türk kültüründe değil, aynı zamanda Arap ve Fars kültürlerinde de yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

Hatice Ne Demek?

Hatice isminin kelime manası eski Arap kültürüne dayanmaktadır. Bu kapsamda eski dönemlerde Arap toplulukları erken doğan kız bebeğe Hatice ismini vermekteydi. Ancak bu gelenek günümüzde etkisini yitirmiş durumdadır.

Hatice ismi verilen kız çocukları, güzel ahlak ve dürüstlük ile bağdaştırılmaktadır. Bu kişilerin belirsizlik ve sürprizlerden hoşlanmadığı da dikkat çekmektedir. Hatice adını taşıyan kişiler oldukça planlı ve programlı bir şekilde hareket etmektedir. Programının dışına çıkmayı reddeden yapıları sebebiyle çevreden sıkıcı olduklarına dair yorumlar alabilirler.

Ancak bu özellikleri özellikle ticaretle uğraşanları oldukça başarılı noktalara ulaştırmaktadır. Duygusal yönleri ağır basmasına rağmen duygu ve düşüncelerini sözcülere dökmeye de oldukça zorlanırlar.

Hatice İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kur’an’ı Kerim’in bölümlerinde Hatice ismiyle karşılaşılmamaktadır. Ancak bazı din ve devlet büyüklerinin bu ismi kullandığı ilgili kaynaklardan görülebilmektedir. Bu kapsamda İslam’ın son peygamberi Hz. Muhammed’in ilk eşi, Hz. Hatice bu ismi taşımaktaydı. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti padişahı 4. Mehmet’in annesinin adı da Hatice Turhan’dı.