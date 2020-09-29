Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük İstanbul hava durumu ve il il rapor

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri belli oldu. Milyonlarca vatandaş yaşadığı şehrin hava durumunu öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte bugün, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin hava durumu bilgileri...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 28°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 14°C 21°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 10°C 23°C

Cuma Az Bulutlu 11°C 23°C

Cumartesi Az Bulutlu 11°C 24°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 28°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 16°C 24°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 17°C 25°C

Cuma Az Bulutlu 17°C 26°C

Cumartesi Az Bulutlu 19°C 27°C

İZMİR HAVA DURUMU

Salı Çok Bulutlu 24°C 30°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 19°C 27°C

Perşembe Az Bulutlu 17°C 27°C

Cuma Az Bulutlu 17°C2 8°C

Cumartesi Az Bulutlu 18°C 30°C

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İstanbul’un Avrupa Yakasının Batısında Yerel Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün 11:00-12:30 saatleri arasında İstanbul’un Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Kesimlerde Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat!

Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batısında güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Sakarya ve Kütahya Çevrelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçeleri) ile Sakarya ve Kütahya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.