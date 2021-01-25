Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer iller! Kar yağacak mı? 5 Günlük hava durumu tahminleri

Ocak ayının son haftasına girmemizle birlikte hava sıcaklıklarının derecesi oldukça düştü. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yer yer don ve buzlanmaya nden oldu. Bu hafta ise sağanak yağış ile başladı. Peki kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU: KAR YAĞACAK MI?

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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Kıyı Ege ve Antalya’nın Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege’de yarın öğleden sonra, Muğla’da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya’nın doğusunda Salı günü de devam edeceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege ve Marmara Denizlerinde Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de yarın (Pazartesi) Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Bölgelerimizde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’den başlayarak yarın (Pazartesi) Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde Kıyı Ege’den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.