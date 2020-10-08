Hava durumu bilgileri | İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu

Ekim ayına geçmemizle birlikte yağışlar arttı. Vatandaşlar ise hava durumu bilgilerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri Meteoroloji tarafından yayımlandı. İşte il il hava durumu...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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Afyon, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara’nın Batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta ve Burdur çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Uşak, Denizli ve Kütahya’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Uşak, Denizli ve Kütahya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İç Anadolu’nun Güney ve Batısı ile Batı Akdeniz’in İç Kesimlerinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.