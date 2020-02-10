İl il hava durumu - Ankara İstanbul, İzmir hava durumu | Yurt geneli için peş peşe uyarılar

10 - 14 Şubat haftasının hava durumu bilgileri yayımlandı. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu bilgileri için artış söz konusu. Haftanın ilk günüünde ve ilk saatlerinde milyonlarca vatandaş tarafından hava durumu ilgiyle araştırılıyor. İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu haberimizde...

Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu

Deprem bölgesinde Salı (11.02.2020) gününe kadar yağış beklenmiyor. Bölgenin Çarşamba ve Perşembe günleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun Doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ege ve Akdeniz Kıyılarında Zirai Don Hadisesi Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında Pazar ve Pazartesi günleri hafif yer yer orta, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde ise Pazartesi (10.02.2020) günü hafif, Salı (11.02.2020) günü orta şiddette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi Hafif Kar Yağışlı -5°C 2°C

Salı Karla Karışık Yağmurlu -6°C 5°C

Çarşamba Yağmurlu 4°C 8°C

Perşembe Yağmurlu 3°C 8°C

Cuma Parçalı Bulutlu 1°C 9°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi Parçalı Bulutlu 0°C 8°C

Salı Yağmurlu 6°C 12°C

Çarşamba Hafif Yağmurlu 6°C 13°C

Perşembe Yağmurlu 7°C 10°C

Cuma Yağmurlu 4°C 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazartesi Az Bulutlu 1°C 13°C

Salı Çok Bulutlu 6°C 17°C

Çarşamba Çok Bulutlu 11°C 19°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 13°C 19°C

Cuma Sağanak Yağışlı 8°C 17°C

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