MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Havadan böyle görüntülendi! 4 kişi ağır yaralı
ABONE OL
25.09.2020 - 18:32 | | DHA

Havadan böyle görüntülendi! 4 kişi ağır yaralı

Bursa'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Havadan böyle görüntülendi! 4 kişi ağır yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Doğancı Barajı yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, hatalı sollama yapan O.A. (50) idaresindeki 16 NES 19 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. (54) idaresindeki 16 NTB 24 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hafriyat kamyonunun altına girdi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü O.A. ile birlikte E.A. (35) Ö.F.A. (3) ve Ş.T. (56) isimli 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Havadan böyle görüntülendi 4 kişi ağır yaralı

Jandarma ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için yol üzerinde tedbir alırken, hafif ticari araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Havadan böyle görüntülendi 4 kişi ağır yaralı

 

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul’da sağanak yağış

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Son dakika: Ege Denizi'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege Denizi'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber