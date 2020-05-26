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26.05.2020 - 21:29 | | DHA

Havadan görüntülendi... TIR uçurumdan yuvarlandı

Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Havadan görüntülendi... TIR uçurumdan yuvarlandı

Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DF 6528 plakalı plastik kasa yüklü TIR, sürücüsü Uğur Bayır'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Havadan görüntülendi... TIR uçurumdan yuvarlandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Bayır'ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayır'ın hastanedeki tedavisi sürerken, uçuruma yuvarlanan TIR ve dorsesini kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Uçuruma yuvarlanan TIR havadan görüntülendi.

Havadan görüntülendi... TIR uçurumdan yuvarlandı

Cinsel organını kesen şahıs pişman olunca sağlıkçıları aradıDüzce'de, aşırı alkollü olduğu öne sürülen V.K.B. (35), cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan V.K.B.nin cinsel organı dikildi.
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