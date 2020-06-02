Havai fişeğe veda edelim

Özellikle İstanbul’daki kutlamalarda havai fişek gösterilerinin yapılması, bu fişeklerin doğaya ve canlılara verdiği zararı tekrar gündeme getirdi.

Havai fişek gösterileri, en başta kuşları tehdit ederken aynı zamanda içeriğindeki kimyasal maddeler nedeniyle insan sağlığına ve çevreye de zarar veriyor.

Gösteriler özellikle kuşların ölümüne yol açarken, kedi ve köpek gibi canlılarda da kalıcı hasar bırakabiliyor.

Kampanya başlatıldı

Yaşam Hakkına Saygı Derneği her havai fişek kutlamasında yüzlerce kuşun kalbinin durarak, yanarak, birbirine çarparak öldüğü gerekçesiyle ‘İstanbul’da Havai Fişek Kullanımı Yasaklansın!’ sloganıyla change.org’da kampanya başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben yazılan kampanya metninde şöyle denildi: “Havai fişekler, kuşların göç yolu rotalarını bozmakta, ışıkları kör olmalarına neden olmaktadır. Havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin kullanımının İstanbul semalarında tümüyle son bulmasını istiyoruz.”

‘Durdurulması gerekiyor’

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan: “İstanbul Boğazı’nda atılan havai fişekler martı, karabatak ve batağan gibi su kuşlarını da olumsuz etkiliyor. Özellikle göç döneminde atılan havai fişekler, ötücü kuşlar için şok etkisi yaparak ölümlerine sebep olabiliyor. Ölüm vakalarının yanı sıra stres altına giren kuşlar, ortaya çıkan yoğun ışık ve duman nedeniyle göç rotalarını şaşırabiliyor. Göç dönemi dışında atılan havai fişekler ise çıkan seslerden dolayı kuşların panik halinde yuvalarından çıkmasına ve duvarlara çarparak ölmesine neden olabiliyor. Yüksek ses, kuluçka döneminde ebeveynlerin yuvayı terk etmesine, yavru döneminde yavruların korkup yuvadan atlamasına yol açabiliyor. Havai fişek kullanımının durdurulması gerekiyor.”

‘Kimyasal kirlilik sebebi’

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu: “Havai fişekler görsel olarak insanları heyecanlandırsa da bir gürültü problemi olarak karşımıza çıkıyor. Kentlerde yaşayan canlıları, kırlarda atıldığı zaman orada yaşayan hayvanları ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Havai fişek kullanımının kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Havai fişek patlayıcı, kimyasal bir madde ve dünyada binlerce ton havai fişek atıldığını düşünürsek kimyasal kirlilik anlamında zararı olacaktır.”

‘Hayvanları tehdit ediyor’

İstanbul Üniversitesi Zooloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Demirci Tansel: “Havai fişekler sesi, dumanı ve ışığıyla kuşları korkutuyor. O sırada o bölgede uçan kuş varsa sağır edebiliyor ve şok sonucu ölümlerine bile yol açabiliyor. Çeşitli kutlamalarda kullanımı yaygınlaşan havai fişeklerin canlılar, özellikle kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin Türkiye’de hâlâ farkına varılamadı. Artık havai fişekli kutlamadan vazgeçmek lazım. Fişeklerin oluşturduğu gürültü kirliliği tüm hayvanları tehdit ediyor.”