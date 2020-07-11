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11.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Havai fişek kullanmama kararları

Patlamaların ardından CHP’li bazı belediyeler, etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı aldı.

Havai fişek kullanmama kararları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da belediyenin etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını açıkladı.

Valiyle görüşecek

İmamoğlu, havai fişek kullanımının yasaklanması konusunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşeceğini belirterek, “Acı kayıplarımızı hatırlatacak. İstanbul’da ne biz böyle bir uygulamayı yaparız ne de görmek isteriz, bitmiştir. Bu anlamda da valiliğimizin gereğini yapmasını diliyoruz. Çünkü bazı izinler bizimle ilişkili değil. Ama biz bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. Bu konuda valilikler yetkili. Valimiz ile bu konuyu konuşurum. Farklı görüşte olmaz diye tahmin ediyorum” dedi.

‘Yıllardır istemiyoruz’

Karara destek veren Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan yardımcısı Nihal Kasap, yıllardır havai fişeklerin kaldırılması konusunu her platformda dile getirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Havai fişek patlamalarında kuşlar yanıyor, kimyasal maddelerden dolayı insan sağlığını da tehdit ediyor. Tüm doğa ve canlılar zarar görüyor. Sayın  İmamoğlu’nun açıklamasını gördük. Sakarya’daki patlama onlara acı verdiği için iptal ettiler. Böyle düşünmek yerine yıllardır sivil toplum kuruluşlarını dikkate alarak havai fişeği yasaklamalarını yeğlerdik. Yine de teşekkür ederiz.” 

‘Tamamen yasaklansın’

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan ise şöyle konuştu: “İnanıyoruz ki Türkiye genelinde  havai fişek yasaklanacak. Havai fişekler tüm kuşlar için tehdit oluşturuyor. Özellikle göç döneminde atılan havai fişekler, ötücü kuşların ölümlerine sebep oluyor. Yuva yakınlarındaki gürültüler, kuşların üreme başarısını düşürüyor. Bazı illerin aldığı kararı doğru bulmakla birlikte havai fişek kullanımının hızlı bir şekilde tamamen yasaklanmasını ümit ediyoruz.”

Kadıköy, Bakırköy, Sinop

İstanbul’da ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından etkinliklerinde havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu. Kadıköy Belediyesi olarak daha önce hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmadıklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bundan sonrası için de Kadıköy’de kullanılmaması adına Eylül ayındaki ilk meclis toplantımızda yasaklanmasını gündemimize alacağız” dedi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Temmuz ayı meclis toplantısında havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifinin belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu. Sakarya’daki facianın ardından ardı ardına havai fişeği yasaklayan belediyelere CHP yönetimindeki Sinop Belediyesi de eklendi.

 

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