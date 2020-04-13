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13.04.2020 - 09:14 | | DHA

Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Corona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.  Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü. Zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor. 

Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

 

Havalimanı’ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandıAtatürk Havalimanı’nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.
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