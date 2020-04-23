Haya Ne Demek? Haya Etmek Ve Haya Sahibi Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Haya kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenerek kelimeyi günlük hayatınızda kullanabilir, günlük yazışmalarınızda kelimeye yer verebilirsiniz. Haya kelimesi uzun yıllardır dilimizde kullanılan kelimelerden biridir.

Haya Kelimesi Ne Demektir?

Haya kelimesi sözlükte iki anlama gelmektedir. Birincisi er bezidir. Daha yaygın kullanımda ve popüler olan anlamı ise utanma duygusu, utanma, utanç ve sıkılmadır. Haya kelimesi, dini anlamda Allah korkusu ile günahtan kaçınma, hicab ve edep anlamlarında gelmektedir.

Haya kelimesi ile birlikte en çok kullanılan kelimeler haya etmek ve haya sahibi kelimeleridir. Haya etmek kelime grubu çok utanmak, utanmak anlamlarına gelir. Yine dini anlamda, Allah korkusu ile günah olan şeylerden kaçınma, onları yapmaktan utanma anlamlarına da gelmektedir. Haya sahibi ise, utanç duyabilen kişiyi ifade eder. Aslında, burada bir erdem sahibi olmak kast edilir. Kişi, utanabilme kabiliyetine sahip, ar ve kişilik sahibidir anlamlarına da gelmektedir.