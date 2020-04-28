Hayat ne zaman normale dönecek? Corona virüs ne zaman bitecek?

Türkiye eski günlerine dönmek istiyor. Bahar mevsimini corona virüs nedeniyle evde geçiren yurttaşlar sokakta rahat rahat dolaşmayı özlerken şu günlerde en çok yöneltilen soru 'Hayat ne zaman normale dönecek?' şeklinde...

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK? CORONA VİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu soru üzerinde bir video yayımladı. Özlü yaptığı açıklamada "Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek. Aynı zamanda toplumda bulaşmanın engellenmiş olması, temaslıların takip ve izolasyonda olanların bu sürelerin tamamlanması demek. Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız. Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum. Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız. İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır. Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.