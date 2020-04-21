Hayat ne zaman normale dönecek? Uzmanlar ne diyor?

Corona virüste ilk vakanın ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden itibaren birçok insan yaşamlarını evde sürdürüyor. Bu süreçte birçok şirketin evden çalışmaya geçmesinin ardından yüz binlerce insan gününün büyük bölümünü evlerde geçiriyor. Evlerde geçirilen zaman zarfı arttıkça vatandaşlar arama motoru üzerinden hayat ne zamann normale dönecek sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Ülkemizde hayat ne zaman normale dönecek uzmanlar bu konuda ne diyor?

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Hayat ne zaman normale dönecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ederken Uzmanlar tarafında yapılan değerlendirmede Ramazan ayı sonunda bir normalleşme süreci olabileceği ama o eski günlerdeki gibi rahat bir hayat için daha uzun sürelerin gerekeceği duyuruluyor. Kimi uzmanlar tarafından yapılan açıklamada Haziran ayının başlaması ile birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir azalış yaşanması söz konusu olacağı Kasım ayından itibaren virüste ikinci dalga olabileceği ama ilk dalga kadar yıkıcı olmayacağı, hayatın normale dönmesi için tam manası ile eski günlere geriye dönebilmek için 2021 yılının Mart ayını işaret eden uzmanlarda mevcut. Bilinen o ki kurallara uyulur evde kalma sürelerine riayet edilir. toplu alanlarda maske kuralına uyulursa Mayıs ayının sonuna doğru kademeli olarak bir normalleşme yaşanabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.