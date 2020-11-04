Hayat öpücüğü

Türkiye, enkaz altından 63 saat sonra kurtarılan Elif bebekten sonra dün bir mucizeye daha tanık oldu. 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanında enkaz altında Fidan Gezgin ve 3.5 yaşındaki kızı Ayda da vardı. Arama kurtarma ekipleri de günlerdir gece-gündüz demeden tüm titizlikleriyle çalışırken, depremden 91 saat sonra 3.5 yaşındaki Ayda’ya ulaştı. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı. Minik Ayda’nın kurtarılması enkaz altındaki yakınlarından haber bekleyen aileler için de umut oldu.



‘Bu duygu anlatılamaz’



Minik Ayda’yı bulan ekipte yer alan ve küçük kızı enkaz altında şefkatle öptüğü fotoğrafla simge haline gelen Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan o anları, şöyle anlattı:



“Bu duygu anlatılmaz. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar” diye anlattı. Ayda ile Tunceli AFAD Müdürü Cem Erdoğan ile enkaz altındaki konuşmalara ait görüntüler de paylaşıldı. Cem Erdoğan’ın,

“Atakan (kardeşi) dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Korkma, biz buradayız tamam mı?” sözleri dikkat çekiyor.

‘Buradayım’ dedi

Enkazda Ayda ile ilk iletişime geçen ise İHH Kurtarma ekibinde çalışan Ahmet Çelik de şöyle konuştu:



“Bu sabah çalışmalarımız devam ederken, bir ses duydum, ancak emin olamadım. Sessizlik istedim. ‘Burdayım’ diye bir ses duydum. Sesin geldiği yöne kafamı uzattığımda orada küçük bir el gördüm. Hemen AFAD yanımıza geldi. Ortamın güvenliği sağlanarak Ayda’ya ulaştık. 91 saat enkaz altında kaldığı için bilincinin açık olup olmadığını kontrol etmek için, bir şey isteyip istemediğini sordum. İlk dediği şey ‘Çok susadım’ oldu. Başka bir şey isteyip istemediğini sorduğumda ise ‘Ayran istiyorum’ dedi. İletişimi koparmamak için ayran ve su geldiğini söyledim ve aynı soruyu tekrar sordum. Yine ayran istediğini söyledi.”



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise, “Ayda’nın sesini aldıktan sonra yaklaştık ve önce başını gördük. Ulaşıp, üzerindeki enkazı aldığımızda Ayda’nın boncuk gözlerini gördük. Boncuk boncuk bize baktı. “Nasılsın?’ diye sorduğumda, iyi olduğunu söyledi, adını söyledi” dedi.



Köfte ve ayran siparişi yağdı



Ayda bebeğin, ‘Köfte ve ayran’ demesine ait görüntüler Türkiye’nin içini sızlattı. Minik kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar, başta birçok ilden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı. Bazı yemek firmaları da hasteneye köfte ayran gönderdi. Ayda’nın babası Uğur Gezgin, hastaneye getirilen köfte ve ayranların enkaz alanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını söyledi.



Erdoğan, Ayda’nın babasıyla görüştü: Hüngür hüngür ağladım



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in babası Uğur Gezgin ile bir telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin’e, eşi Figen Gezgin’in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu. Bir taraftan bu acı yaşanırken 3.5 yaşındaki Ayda’nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Erdoğan, “Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız” dedi. Ayda’nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, “Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin” diye konuştu.



Erdoğan, Twitter’dan da “Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...” paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda, “Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın” ifadelerini kullandı.



Anne kurtarılamadı



İzmir’in eski hakemlerinden baba Uğur Gezgin, kızı Ayda ve eşi Fidan için günlerdir enkaz başında beklerken, kızının kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Gezgin, Ayda kurtulduktan sonra da enkazın başında eşi Figen için bekledi. Ancak bir süre sonra kötü haber geldi, anne Figen Gezgin’in cansız bedenine ulaşıldı. Gezgin ailesi Rıza Bey Apartmanı’nın birinci katında oturuyorlardı. Baba Uğur Gezgin deprem anında işte, oğlu Atakan ise okuldaydı.