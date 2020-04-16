Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'de geçtiğimiz hafta başlayan Hayat Tamircisi adlı program, bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor. Engelli canların hayatlarını tamir eden, onları tekrar hayata bağlayan 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl’ın hikayeleri anlatılacak. Peki, Hayat Tamircisi konusu nedir? Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir?



HAYAT TAMİRCİSİ KONUSU

Hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya kendini adayan Hasan Kızıl’ın, nam-ı diğer Hayat Tamircisi’nin hikayeleri ekranda başlıyor.

Hayat Tamircisi’nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl’ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkanlarıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

Sinan Ulugöl’ün yönetmenliğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği programda, her bölümde yeni bir macera yaşanacak.

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hasan Kızıl 1995 yılında Mardin’de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Kızıl, lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirmişti. Üniversite eğitimi almak isteyen Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirdiği için girememişti. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.