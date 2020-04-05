Hayat vermek için döndü

Reanimasyon ve anestezi uzmanı Dr. Aylin İlksöz, kendisi gibi hekim olan eşiyle birlikte farklı bir hayat için yaklaşık 1,5 yıl önce işinden istifa etti. Karavanlarıyla yollara düşen ve Avrupa’da 30’dan fazla ülkeyi gezen çift, bir süre önce Türkiye’ye dönerek başka işlerle uğraşmaya başladı. Sekiz yıllık hekim olan İlksöz, bu zor günlerde meslektaşlarını yalnız bırakmamak ve ‘işin ucundan tutmak’ için mesleğine döndü. Dr. İlksöz, “Hepimizin elinden geleni yapması gereken günlerdeyiz, benim de elimden gelen bu. Bu sorumluluktan kaçamazdım” dedi.









Cephede savaş



Şu anda olağanüstü bir durum olduğunu ve tüm hekimlerin ön saflarda savaştığını söyleyen Dr. İlksöz, neden böyle bir karar verdiğini şöyle anlattı: “Şu an gerçekten yüz yıllardır olmayan bir durumun içindeyiz ve umarım bir daha hayatımız boyunca böyle bir şey yaşamayız. Bu bireysel çabalarla ya da kaçıp saklanarak aşılacak bir durum değil. Tüm bireylere sorumluluk düşüyor ve bu sorumluluklar yerine getirilmediği taktirde çıkmaza gireceğiz. Herkesin bir şekilde işin ucundan tutması gerekiyor. Doktorluğu bırakalı 1.5 sene oldu ama ‘Ben bu işi sevmiyorum, artık yapmayacağım’ diye bırakmadığım için sürekli takipteydim. Hekim arkadaşlarımla görüşüyordum. Araştırmaları, literatürü takip ediyordum. Şu an gerçekten başta benim alanım olmak üzere çok ciddi ihtiyaç var. Bunu görüp de dönmemek olmazdı. Zaten evden çıkmak gibi bir durumumuz yok, evde oturmak da benim içime sinmedi. İşin ucundan tutulması gerekiyordu ben de tuttum.”



Travmatik bir durum



Göreve döneli henüz üç gün olan ve ilk nöbetinde iki koronavirüs pozitif olan hastayı entübe ederek uyutmak zorunda kaldıklarını dile getiren Dr. Aylin İlksöz, “Normalde solunum sıkıntısı çeken hastaları makineye bağlayacağımız zaman onlar genel olarak çok yorgun olurlar ve şuurları çok açık olmaz. Ama bu hastalık o kadar hızlı seyrediyor ki, hastanın şuuru yerinde, akciğerleri kötü. Bu korkunç bir durum. Ve o hastayı uyuttuktan sonraki süreci de biliyoruz, belki de bir daha uyanamayacağını biliyorsunuz. Bununla karşılaşmak, bunu yaşamak korkunç bir şey, biz hekimler için çok travmatik bir durum” dedi.