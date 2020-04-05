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05.04.2020 - 07:00 | | Meltem Günay

Hayat vermek için döndü

Dr. Aylin İlksöz 1.5 yıl önce işini bırakıp eşiyle birlikte 30’dan fazla ülkeyi gezdi. Ama bu zor günlerde “Ben de işin ucundan tutmalıyım” diyerek doktorluğa döndü

Hayat vermek için döndü
Meltem Günay

Reanimasyon ve anestezi uzmanı Dr. Aylin İlksöz, kendisi gibi hekim olan eşiyle birlikte farklı bir hayat için yaklaşık 1,5 yıl önce işinden istifa etti. Karavanlarıyla yollara düşen ve Avrupa’da 30’dan fazla ülkeyi gezen çift, bir süre önce Türkiye’ye dönerek başka işlerle uğraşmaya başladı. Sekiz yıllık hekim olan İlksöz, bu zor günlerde meslektaşlarını yalnız bırakmamak ve ‘işin ucundan tutmak’ için mesleğine döndü. Dr. İlksöz, “Hepimizin elinden geleni yapması gereken günlerdeyiz, benim de elimden gelen bu. Bu sorumluluktan kaçamazdım” dedi.

Hayat vermek için döndü



Cephede savaş

Şu anda olağanüstü bir durum olduğunu ve tüm hekimlerin ön saflarda savaştığını söyleyen Dr. İlksöz, neden böyle bir karar verdiğini şöyle anlattı: “Şu an gerçekten yüz yıllardır olmayan bir durumun içindeyiz ve umarım bir daha hayatımız boyunca böyle bir şey yaşamayız. Bu bireysel çabalarla ya da kaçıp saklanarak aşılacak bir durum değil. Tüm bireylere sorumluluk düşüyor ve bu sorumluluklar yerine getirilmediği taktirde çıkmaza gireceğiz. Herkesin bir şekilde işin ucundan tutması gerekiyor. Doktorluğu bırakalı 1.5 sene oldu ama ‘Ben bu işi sevmiyorum, artık yapmayacağım’ diye bırakmadığım için sürekli takipteydim. Hekim arkadaşlarımla görüşüyordum. Araştırmaları, literatürü takip ediyordum. Şu an gerçekten başta benim alanım olmak üzere çok ciddi ihtiyaç var. Bunu görüp de dönmemek olmazdı. Zaten evden çıkmak gibi bir durumumuz yok, evde oturmak da benim içime sinmedi. İşin ucundan tutulması gerekiyordu ben de tuttum.”

Travmatik bir durum

Göreve döneli henüz üç gün olan ve ilk nöbetinde iki koronavirüs pozitif olan hastayı entübe ederek uyutmak zorunda kaldıklarını dile getiren Dr. Aylin İlksöz, “Normalde solunum sıkıntısı çeken hastaları makineye bağlayacağımız zaman onlar genel olarak çok yorgun olurlar ve şuurları çok açık olmaz. Ama bu hastalık o kadar hızlı seyrediyor ki, hastanın şuuru yerinde, akciğerleri kötü. Bu korkunç bir durum. Ve o hastayı uyuttuktan sonraki süreci de biliyoruz, belki de bir daha uyanamayacağını biliyorsunuz. Bununla karşılaşmak, bunu yaşamak korkunç bir şey, biz hekimler için çok travmatik bir durum” dedi.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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