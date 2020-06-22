Hayat vermekten vazgeçmeyin

İstanbul’da yaşayan 14 yaşındaki Yılmaz Emir Taflan’a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Doktorlar Emir’e bir an önce ilik nakli gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine aile ilik aramaya başladı, bütün aileden kan örnekleri alındı ancak uyumlu çıkan olmadı. Dünyada ve Türkiye’de ilik arayışları sürerken müjdeli haber aileye geçtiğimiz Eylül ayında Almanya’dan geldi. Yüzde yüz uyumlu donör bulundu. Ama nakil için tüm tetkikler yapılırken, aile donörün son anda vazgeçtiğini öğrendi.

İkinci hayal kırıklığı

Emir ve ailesi aldıkları haberle yıkılırken, doktorlar, anne İrem Taflan’dan oğluna yarı uyumlu ilik nakli yaptı. Nakilden bir süre sonra anneden alınan iliğin tutmadığı ortaya çıktı. Emir yeniden kemoterapilerle ağır bir tedavi sürecine girdi. Bir yandan da ilik aranmaya devam edildi. Bu kez müjdeli haber Nisan ayında geldi. Türkiye’de Emir ile yüzde yüz uyumlu uygun donör bulundu. Ancak ailenin bu sevinci de uzun sürmedi. Bütün kontroller tamamlanıp Emir uygun iliği almaya hazır hale gelince donör bağıştan son anda vazgeçti. Aile ikinci kez aynı hayal kırıklığını yaşadı.

‘Oğlum yaşam savaşı veriyor’

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Emir’in bir an önce nakil olması gerektiğini söyleyen annesi İrem Taflan şunları anlattı: “Donörlerin ilik bağışından vazgeçmesiyle şok üstüne şok yaşadık. Oğlumun iyileşeceğini hayal ederken yoğun bakıma alındı. Şu anda yaşam savaşı veriyor. Bir an önce ilik nakli gerekiyor. Biz ikinci donörün koronavirüs salgını nedeniyle ilik bağışından vazgeçtiğini düşünüyoruz. Çünkü insanlar bu dönemde hastaneye gitmeye, kan vermeye bile çekiniyor. Oysa bir sıkıntı yok. ‘Donör olmaktan vazgeçtim’ diyenler lütfen bir kez daha düşünsün. Neden kök hücre bağışçısı olduklarını hatırlasınlar.”

‘Önlem alınıyor hiçbir risk yok’

Koronavirüs salgını kan ve ilik bağışlarını olumsuz etkiledi. Sağlık kurumlarına gitmekten kaçınılması nedeniyle bağışlar azalırken, bağışçıların da ilik vermekten vazgeçme eğilimi göstermesi hastaların umudunu kırıyor. Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan ise şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle

birçok kişi gittikleri yerde virüs kapma endişesine kapıldı. Ama endişeye gerek yok. Önlem alınarak tüm işlemler yapılıyor. ‘Kan bağışlayınca bağışıklık sistemimizde bir sıkıntı olur mu?’ diyenler de olabilir ama yapılan bağışlar, sağlık sistemini olumsuz etkilemiyor. İşleme bağlı tanımlanmış herhangi bir risk yok.”