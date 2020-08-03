‘Hayata tırnaklarımla tutundum’

Türkiye’de organ bağışı konusunda yaşanan sıkıntı pandemi dönemiyle daha da arttı. Kalp nakli bekleyenlerin sayısı daha da yükseldi. Kalp bekleyenlerin en büyük sorunu ise bu sırada yaşanabilecek sağlık sorunları ve onların getireceği riskler. Bekleme sürecinde özellikle hastalıklarının son aşamasında olanların hem hayat kalitelerini hem de hayatlarını sürdürebilmeleri için yapay kalp operasyonu yapılıyor. Kalp yetmezliği tanısı konan ve kalp nakli bekleyen yedi kişi, sekiz ay içerisinde Prof. Dr. Korhan Erkanlı liderliğinde Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı yapay kalp operasyonlarıyla sağlıklarına kavuştu.

Yaşam için tek seçenek

Korhan Erkanlı, Türkiye’de yılda ortalama 76 nakil gerçekleştirildiğini belirterek, kalp nakli bekleyenlerin sayısının 10 bini geçtiğini söyledi. Nakil sırasında beklerken durumu hızla kötüleşerek hayatını kaybedecek hastaların bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkanlı, “Biz bu durumda o hastalarımızı yaşatabilmek amacıyla yapay kalp cihazı takıyoruz. Bu cihazlar kalp nakline kadar organların korunmasına ve tüm hayati fonksiyonların yerine gelmesini sağlıyor. Hasta, gündelik hayatına normal bir şekilde dönebiliyor” dedi. Bu tür hastaların ya kalp nakline ya da yapay kalp ameliyatına ihtiyaçları olduğunu belirten Kardiyolog Doç. Dr. Oğuz Karaca da yapay kalp operasyonu yaptıkları hastaların tümünün son dönem kalp yetersizliği yaşayan grupta olduğuna dikkat çekerek, şunları dedi:

“Bu grup kalp nakli ya da yapay kalp ameliyatı yapılmazsa yaşam beklentileri çok düşük olan hastalar. Ülke genelinde organ bağışı rakamları ihtiyacın çok altında kalıyor. Bu nedenle hastalarımızın çoğunda yapay kalp cihazı tek tedavi seçeneği olarak kalıyor. Yaş ilerledikçe toplumda kalp yetersizliği görülme sıklığı artıyor. Tüm kalp yetersizliği hastalarının yüzde 5-10’luk kısmını son dönemde, yani yaşam beklentisi düşük hastalar oluşturuyor. Bu ameliyatlarda hastalar doğru seçilip uygun tetkiklerden geçirilirse başarı şansı yüzde 90’nın üzerinde. Ameliyat öncesinde en basit aktivitelerinde bile nefes darlığı çeken ve bu nedenle yaşam kaliteleri çok kısıtlı olan hastalar yapay kalp sonrası her türlü günlük işlerini sorunsuz yapabiliyorlar.”

‘Tadını çıkarıyorum’

Türkiye’de ilk defa ve dünyada nadir olarak gerçekleştirilen çift yapay kalp cihazı takılan 46 yaşındaki Kemal Güven ekim ayından beri yeni hayatının tadını çıkarıyor. Kalp rahatsızlığını geçen sene fark ettiğini söyleyen Güven mutluluğunu şöyle ifade etti:

“Sürekli hastanelere gittim ama bana ciğerlerimde problem olduğunu söylediler. Ben de bir çok hastanede hep göğüs hastalıkları uzmanlarına gittim. En son gittiğim hastanede yapılan tetkiklerde bir kaç ay önce kalp krizi geçirdiğimi ama fark etmediğimi anlattılar. Kriz neticesinde kalbimde doku ölümleri olduğu için beni bu hastaneye sevk ettiler. Burada yapılan çift yapay kalp operasyonuyla sağlığıma kavuştum. Şimdi çok iyiyim.”

‘Sigarayı bırakın’

Günde üç paket içtiği sigara nedeniyle kalp yetmezliği rahatsızlığı yaşayan 70 yaşındaki Hıfzi Bayraktar da yaşadıklarını operasyon sonrası iyi olduğunu belirterek, şunları dedi:

“Üç damarım tıkandığı için bypass ameliyatı oldum. Ama tekrar nefes darlığı oluştu yürüyemez hale geldim. Bir çok hastaneye gittim ilaç tedavileri uyguladılar ama sonuç alamayınca buraya geldim. Şubat ayında yapay kalp nakli oldum. Şimdi çok iyiyim. Herkese sigarayı bırakmaları için artık ben tavsiye veriyorum.”

İKİNCİ HAYATA ‘MERHABA’ DEDİLER

‘Hayata tutunmaktan vazgeçmedim’

Uzun süredir kalp rahatsızlığıyla uğraşan, kalp krizi ve kalp pili operasyonları geçirdiğini anlatan 67 yaşındaki Nilgün Turgut hayata tırnaklarıyla tutunduğunu söyledi. İlk kalp krizini geçirdikten sonra kurtulma ihtimalinin çok az olduğunun söylendiğini belirten Turgut yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hayata tutunmaktan vazgeçmedim, kalbime stent takıldı. Stentlerimde tıkanma olduğu için kontrollerimi hiç aksatmadım. 2013 yılında ise çok ağır bir aritmi geçirdim. O anda kalbim durmuş ve elektroşokla beni hayata döndürmüşler. Yıllar içinde kalbimin pili de ihtiyacı oldu. Pil takıldıktan sonra 2 defa ablasyon da yapıldı. En son buraya geldim ve şubat ayında yapay kalp cihazı takıldı. Şimdi çok sağlıklıyım.”

‘Hem sağlığım hem psikolojim iyi’

İki çocuk annesi 48 yaşındaki Süheyla Tubay da uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu. Nefes darlığı problemiyle gittiği doktorda kalp hastalığı teşhisi alan ve kalp pili takılan Tubay’ın sorunları yine de devam etmiş. Vücudunda oluşan ödem nedeniyle sürekli rahatsızlanan Tubay, koronavirüs pandemisinin başladığı dönemde fenalaşmış. ‘Hastaneye ölü gibi geldim’ diyen Tubay, “Kalp üzerinden bir de böbrek yetmezliği başlamıştı. O dönemde psikolojim de bozulmuştu. Sürekli ağlama nöbetlerim oluyordu. Başka bir çare kalmayınca mart ayında yapay kalp cihazı taktılar. O günden sonra kendimi toparladım. Şu anda sağlığım da psikolojim de çok iyi. Ben çocuklarımın okuduklarını ve evlendiklerini görmek istiyorum” diye konuştu.

‘Uygun kalp bekliyorum’

48 yaşındaki Hüseyin Taşkın, yapay kalp nakliyle hayata tutunanlardan biri. İşleri nedeniyle Rusya’da yaşadığını ve düzensiz bir hayatı olduğunu anlatan Taşkın, “Rusya’da iki kere kalp krizi geçirdim. Oradaki sağlık sistemi iyi olmadığı için çok çile çektim. Sonrasında tavsiyeler üzerine İstanbul’a geldim. Hemen kontrollerim yapıldı ve ocak ayında yapay kalp takıldı. Ameliyattan iki hafta sonra ayağa kalktım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi de uygun kalp bulunmasını bekliyorum” dedi.

‘Kendi ihtiyacımı görebiliyorum, mutluyum’

Hatice Çakırca sık sık kalbindeki rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerin kapısını çaldığını söyleyerek, yaşadığı süreci şöyle aktardı: “Sinirli ve oldukça stresli biri olmuştum. Sakinleştiriciler kullanmaya başladım. 10 yıl önce kalp pili takıldı. Sonrasında derin uykular başladı. Bazen tüm gün sadece günlük ihtiyaçlarımı karşılamak için uyanmaya başladım. Günlerim uyuyarak ve yatakta geçiyordu. Sonra bu ameliyatı olmama karar verildi. Şu an çok iyi durumdayım. Kendi ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Bundan dolayı çok mutluyum.”

‘Halimden memnunum’

Karın kısmındaki şişkinlik nedeniyle gittiği doktorda kalp yetmezliği çektiği ortaya çıkan 50 yaşındaki Burhan Demirbaş, yapay kalp operasyonu sonrası daha mutlu olduğunu söyledi: yaşadıklarını şöyle anlattı; “Kalbime önce pil takıldı. İlk altı ay çok iyiydim ama sonra merdiven çıkamamaya ve çabuk yorulmaya başladım. Bir akşam kalp krizi geçirdim ve kalp nakline ihtiyacım olduğunu söylediler. Bu süreci iyi geçirebilmem için de yapay kalp takıldı. Zaman zaman doktorlarım soruyor kalp çıkarsa ne yapalım diye soruyor ama şu an halimden memnun olduğum için nakil düşünmüyorum. Bu süreç sırasında çocuklarımın mezuniyetlerini ve evlenmelerini görme arzum bana motivasyon oldu” diye konuştu.