Haydar Baş kimdir, aslen nereli? Haydar Baş kaç yaşındaydı?

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aslen Trabzon'lu olan Haydar Baş'ın corona virüse yakalandığı duyurulmuştu. 73 yaşında olan Haydar Baş Bağımsız Türkiye Partisinin kurucusuydu. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde vazifesini sürdürmektedir.