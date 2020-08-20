Haydarpaşa köpekleri için örnek dayanışma

Kadıköy ve Üsküdar Belediyeleri’nin Veteriner İşleri Müdürlükleri ekipleri, iki belediyenin sınırlarında yer alan, kazı çalışmaları nedeniyle girişlerin yasaklandığı bölgede zor şartlar altında yaşayan sokak hayvanları için özel izinle çalışma yürüttü. Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve gönüllülerin katılımı ile veteriner ekiplerin denetiminde gerçekleşen çalışmada, kısırlaştırılacak ve ileri derece hastalıkları olan köpekler tedavi edilmek üzere Kadıköy ve Üsküdar belediyelerinin hayvan barınaklarına götürüldü. Tedavileri tamamlanan köpekler iyileşmelerinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacak. Bölgede yaşamını sürdüren sokak hayvanları için de bol miktarda mama bırakıldı.