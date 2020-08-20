MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Haydarpaşa köpekleri için örnek dayanışma
ABONE OL
20.08.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Haydarpaşa köpekleri için örnek dayanışma

Haydarpaşa Garı ve çevresindeki arkeolojik kazı alanında açlık ve hastalıkla mücadele eden köpekler iki belediyenin ortak çalışması ile hayata döndürüldü.

Haydarpaşa köpekleri için örnek dayanışma

 

Kadıköy ve Üsküdar Belediyeleri’nin Veteriner İşleri Müdürlükleri ekipleri, iki belediyenin sınırlarında yer alan, kazı çalışmaları nedeniyle girişlerin yasaklandığı bölgede zor şartlar altında yaşayan sokak hayvanları için özel izinle çalışma yürüttü. Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu ve gönüllülerin katılımı ile veteriner ekiplerin denetiminde gerçekleşen çalışmada, kısırlaştırılacak ve ileri derece hastalıkları olan köpekler tedavi edilmek üzere Kadıköy ve Üsküdar belediyelerinin hayvan barınaklarına götürüldü. Tedavileri tamamlanan köpekler iyileşmelerinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacak. Bölgede yaşamını sürdüren sokak hayvanları için de bol miktarda mama bırakıldı.

İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıİstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullarda HES’li denetimler başlıyor

Okullarda HES’li denetimler başlıyor

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Sıradaki Haber