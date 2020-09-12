MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Haydi Hareketli Türkiye’
ABONE OL
12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Haydi Hareketli Türkiye’

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona ve şehir içinde toplu taşıma dahil çoklu ulaşım modlarının kullanılmasına dikkati çekmek için evinden AB ofisine bisiklet kullanarak gitti.

‘Haydi Hareketli Türkiye’

Kaymakcı, AB Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında bisiklet kullanımının daha önemli bir hal aldığına dikkati çekti. Türkiye’de bisiklet yollarının daha da arttığını hatırlatan Kaymakcı, sloganının “Haydi Hareketli Türkiye” olduğunu ifade etti.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Didim'i karıştıran tecavüz iddiası! Dehşeti anlattı: 'İki ay boyunca cehennemi yaşadım'

Didim'i karıştıran tecavüz iddiası! Dehşeti anlattı: 'İki ay boyunca cehennemi yaşadım'

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

Sıradaki Haber