12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Haydi Hareketli Türkiye’
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona ve şehir içinde toplu taşıma dahil çoklu ulaşım modlarının kullanılmasına dikkati çekmek için evinden AB ofisine bisiklet kullanarak gitti.
Kaymakcı, AB Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında bisiklet kullanımının daha önemli bir hal aldığına dikkati çekti. Türkiye’de bisiklet yollarının daha da arttığını hatırlatan Kaymakcı, sloganının “Haydi Hareketli Türkiye” olduğunu ifade etti.