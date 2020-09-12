Kaymakcı, AB Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında bisiklet kullanımının daha önemli bir hal aldığına dikkati çekti. Türkiye’de bisiklet yollarının daha da arttığını hatırlatan Kaymakcı, sloganının “Haydi Hareketli Türkiye” olduğunu ifade etti.